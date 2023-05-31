Профессор МГИМО попался на удочку мошенников Mash: мошенники обманули профессора МГИМО Иовенко от имени замглавы Минобрнауки Афанасьева

Фото: mgimo.ru

Валерий Иовенко

Профессора кафедры испанского языка МГИМО Валерия Иовенко обманули мошенники, действовавшие от лица замглавы Минобрнауки РФ Дмитрия Афанасьева, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, сотрудник вуза перевел жуликам более 450 тысяч рублей после того, как ему рассказали о якобы утечке данных.

По данным Mash, недавно Иовенко получил СМС якобы от ректора, в котором говорилось, что до него никак не может дозвониться заместитель министра высшего образования и науки. Автор сообщения оставил номер и попросил профессора созвониться с ним самому.

Созвонившись с предполагаемым чиновником, профессор МГИМО узнал от человека на том конце провода, что произошла утечка данных полусотни сотрудников вуза, и Иовенко якобы оказался в их числе. Тут же раздался звонок от людей, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга, сообщив, что со счета профессора кто-то пытается снять деньги. Действия по распространенной схеме, мошенники предложили профессору перевести сбережения на «безопасный» счет, и так мужчина попрощался со своими 456 тысячами рублей.

Иовенко понял, что его обманули, когда спустя пару дней начал получать СМС с угрозами о расправе. После этого он обратился в полицию.

Ранее мошенники освоили новую схему, при которой звонят россиянам по видеосвязи, имитируя работу в офисе банка. Злоумышленники звонят дважды: в первый раз через мессенджер или по обычному телефону, а если потенциальная жертва сомневаются, то совершают второй звонок, с включением камеры.