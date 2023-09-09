Профайлер раскрыл, чем руководствуется Байден в принятии решений Профайлер Давыдов: Байден не «ястреб», но использует войну в своих интересах

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден не является «ястребом» в чистом виде, но использует военные действия для достижения собственных целей, если уверен в своей безопасности, рассказал NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. По его словам, лидер США — прагматик, в обычной жизни реагирует активно и не любит долго «запрягать» и погружаться в детали.

Байден — прагматик, а не чистый «ястреб». Для него война лишь инструмент. Будет выгодно и относительно безопасно — развяжет и поддержит. Осознает угрозу личному благополучию и целям — будет всячески сопротивляться войне. В обычной жизни реагирует активно и сразу, ориентируясь на собственное мнение. Не любит долго запрягать и погружаться в детали, — добавил собеседник.

Эксперт подчеркнул, что Байден ищет возможность для реализации своих планов, тогда как люди для него являются лишь ресурсом, необходимым для достижения цели. В то же время должность и окружение заставляют его публично «переупаковывать» личное мнение и говорить в том числе на не близкие ему самому темы.

Ранее Байден во время телеинтервью допустил очередную оговорку, перепутав Россию с Украиной. Так, он предложил Москве «разумный путь» в НАТО. Глава государства быстро понял, что ошибся, извинился и исправился.