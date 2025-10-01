Продюсер рассказал, что будет с карьерой Macan из-за уклонения от службы Продюсер Рудченко: новости об уклонении от службы могут разрушить карьеру Macan

Новости о нарушении воинской обязанности могут поставить крест на карьере рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, исполнителю следуют незамедлительно урегулировать сложившуюся ситуацию, чтобы сохранить положительный имидж.

Подобными действиями Macan может играть на своем имидже, создавая образ бунтаря, и так завоевывать популярность у несформировавшейся молодежи, у которой как раз-таки подобные герои вызывают определенный интерес. Но в долгосрочной перспективе, конечно, все эти новости об уклонении от армии и провокационные действия скажутся на его профессиональном будущем. Я надеюсь, что он не станет заигрывать с подобными вещами и оперативно решит проблему. Ведь, если дело дойдет до суда, он может распрощаться с карьерой, — подчеркнул Рудченко.

Он подчеркнул, что если против Macan возбудят уголовное дело, ему, возможно, придется сменить жанр с рэпа на шансон. По словам продюсера, множество примеров показывают, что музыканты, нарушившие закон, теряют свою прежнюю популярность.

Ранее сообщалось, что Macan допустил 40 нарушений правил дорожного движения в течение одного месяца. Общая сумма административных штрафов, наложенных на нарушителя, составила более 84 тысяч рублей.