В России продажи беспилотников выросли в 20 раз «Коммерсант»: в России продажи БПЛА выросли в 20 раз в первом квартале 2023-го из-за СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество проданных беспилотников на российских маркетплейсах увеличилось в среднем в 15–20 раз за первые три месяца 2023 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитической компании Moneyplace. По мнению экспертов, на спрос повлияло частое упоминание дронов в СМИ в связи с военными действиями на Украине. Специалисты также отмечают, что некоторый процент беспилотников закупается непосредственно для отправки в зону СВО.

По данным Moneyplace, в I квартале 2023 года на площадке Wildberries было продано 26,7 тысячи дронов, в то время как год назад количество проданных образцов не превышало и двух тысяч. Маркетплейс Ozon продал в начале 2023 года 17,6 тысячи БПЛА. Этот показатель в 15 раз выше прошлогоднего.

Всего в I квартале 2023 года россияне потратили 88 млн рублей на покупку беспилотников в Wildberries и 57 млн рублей — в Ozon. При этом средняя стоимость устройства составляла от 3,4 тысячи рублей до 5 тысяч рублей. Наибольший ажиотаж вызвали коптеры для детей и любительской съемки.

Авторы исследования сообщили, что за год резко увеличилось число продавцов БПЛА. Так, в Wildberries количество магазинов с дронами выросло на 392%, до 521 продавца, на Ozon — на 556%, до 971 продавца.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что россияне стали массово продавать квадрокоптеры после запрета на запуск беспилотников в десятках регионах страны. По информации канала, цены на беспилотники упали в два-три раза. Так, новый Mavic 3T, стоивший 300 тысяч рублей, можно купить всего за 108 тысяч рублей.