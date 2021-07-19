Привитым от COVID россиянам могут дать два дня выходных

Сенатор Совета Федерации Татьяна Кусайко заявила, что привившимся от коронавируса россиянам нужно давать два дополнительных выходных дня. Об этом пишет РИА Новости.

Учитывая, что в последнее время всё чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжёлым течением, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию, — пояснила парламентарий.

Она отметила, что дополнительные выходные дни до и после вакцинации могут этому поспособствовать. Кроме того, в некоторых случаях после прививки у людей может появиться недомогание — температура и слабость. По словам Кусайко, в эти дни действительно лучше остаться дома.

Также сенатор назвала важным высказанное ранее предложение предусмотреть пособие за вакцинацию для пенсионеров. При этом она отметила, что сначала надо изучить возможности бюджета.

Ранее почти четверть россиян (22%) рассказали, что работодатель принуждает их вакцинироваться от коронавируса. Согласно исследованию, 31% опрошенных признались, что их не принуждают к прививкам, потому что «начальству всё равно».