Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность рассылать должникам СМС-сообщения. Таким образом они будут информировать нарушителей о невозможности выехать за границу, сообщили в министерстве юстиции.
Правительство внесло поправки в закон об исполнительном производстве, передаёт
Кроме того, появится возможность получить необходимую информацию на сайте Госуслуг. Однако прежние способы донесения сведений (например, почта) продолжат действовать.
Ранее News.ru писал, что судебные приставы пытаются взыскать с женщины-дворника, работающей на предприятии ЖКХ в подмосковном Воскресенске, почти 2 млрд рублей. Обладательницей огромного долга она стала случайно.