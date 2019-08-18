https://static.news.ru/photo/9cdc35e4-c19c-11e9-9b2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность рассылать должникам СМС-сообщения. Таким образом они будут информировать нарушителей о невозможности выехать за границу, сообщили в министерстве юстиции.

Правительство внесло поправки в закон об исполнительном производстве, передаёт ТАСС . При принятии декремента для получения информирования достаточно будет предоставить своё согласие в виде расписки.

Кроме того, появится возможность получить необходимую информацию на сайте Госуслуг. Однако прежние способы донесения сведений (например, почта) продолжат действовать.

Ранее News.ru писал, что судебные приставы пытаются взыскать с женщины-дворника, работающей на предприятии ЖКХ в подмосковном Воскресенске, почти 2 млрд рублей. Обладательницей огромного долга она стала случайно.