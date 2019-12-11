https://static.news.ru/photo/7d3a4856-1c24-11ea-b2cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что законопроект, приравнивающий электронные сигареты и кальяны к табаку, предусматривает запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах.

Парламентарии могут обсудить вопрос предоставления регионам права определять политику в отношении кальянных. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный задал вопрос о кальянах автору законопроекта Рязанцеву.

Я так понимаю, что после принятия данного законопроекта в соответствии с его концепцией всем кальянным на территории России придёт полный конец? — поинтересовался Куринный.

Рязанский утвердительно ответил на этот вопрос.

Как ранее писал NEWS.ru, члены Законодательного собрания Санкт-Петербурга планируют обратиться в Государственную думу с предложением о запрете кальянных в жилых домах. Соответствующую инициативу городской парламент одобрил в первом чтении.