Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что законопроект, приравнивающий электронные сигареты и кальяны к табаку, предусматривает запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах.
Парламентарии могут обсудить вопрос предоставления регионам права определять политику в отношении кальянных. Об этом сообщает ТАСС.
Депутат от КПРФ Алексей Куринный задал вопрос о кальянах автору законопроекта Рязанцеву.
Я так понимаю, что после принятия данного законопроекта в соответствии с его концепцией всем кальянным на территории России придёт полный конец? — поинтересовался Куринный.
Рязанский утвердительно ответил на этот вопрос.
Как ранее писал NEWS.ru, члены Законодательного собрания Санкт-Петербурга планируют обратиться в Государственную думу с предложением о запрете кальянных в жилых домах. Соответствующую инициативу городской парламент одобрил в первом чтении.
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