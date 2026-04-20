Приноровилась делать творожную запеканку в микроволновке — готова за 5 минут и всегда получается нежной. Вкуснота без духовки

Когда хочется чего-то сладкого и полезного без лишних хлопот, выручает этот рецепт. Запеканка получается мягкая, слегка влажная, с натуральной сладостью банана — отличный вариант на завтрак или перекус.
Ингредиенты
Творог обезжиренный — 150 г, банан — 1 шт., яйцо — 1 шт., манная крупа — 2 ст. л., ягоды (например, черная смородина) — 2 ст. л., подсластитель — по вкусу.
Приготовление
Все ингредиенты, кроме ягод, пробиваем блендером до однородной массы. Банан можно добавить сразу или вмешать кусочками — так вкус будет интереснее.
Затем добавляем ягоды и аккуратно перемешиваем. Перекладываем массу в форму для микроволновки — подойдет кружка или небольшой контейнер.
Готовим на максимальной мощности 5–7 минут. Время зависит от вашей микроволновки — ориентируйтесь, чтобы запеканка схватилась и стала плотной.
