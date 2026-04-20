Нежность чизкейка без сложностей — эту запеканку готовлю на завтрак, даже если опаздываю на работу

Эта запеканка очень напоминает чизкейк, и все же у нее свой характер. После духовки она хороша теплой, а после холодильника ее текстура уплотняется, полностью меняя восприятие.

Что понадобится

Творог (9%) — 500 г, яйца — 3 шт., сахар — 100 г, ванильный сахар — 1 ч. л., манная крупа — 2 ст. л., кондитерский мак — 50 г, молоко — 100 мл, сметана — 2 ст. л., соль — 1 щепотка, масло для смазывания формы. Для подачи: сметана, варенье.

Как готовлю

Мак залейте горячим молоком, накройте и оставьте на 30 минут, затем откиньте на мелкое сито. Яйца взбейте миксером до пышной пены, добавьте сахар и ванильный сахар, взбейте до растворения кристаллов.

Введите творог, протертый через сито, и взбивайте до однородности. Добавьте манку и щепотку соли, перемешайте и оставьте на 10 минут для набухания крупы.

Творожную массу разделите на две части. В одну вмешайте замоченный мак. Форму застелите пергаментом, смажьте маслом.

Чередуя, выложите ложкой две части массы, создавая полосатый узор. Острием ножа проведите по поверхности волнообразные линии.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке слегка остыть в форме, затем нарежьте и подавайте со сметаной или с вареньем.

Читайте также
Масштабную постановку «Война и мир» представят в театре «Модерн»
Общество
Масштабную постановку «Война и мир» представят в театре «Модерн»
Беру консервы тунца, яйцо и майонез — и в лаваш. Бюджетный рулет для завтрака — уплетают за обе щеки
Общество
Беру консервы тунца, яйцо и майонез — и в лаваш. Бюджетный рулет для завтрака — уплетают за обе щеки
Нутрициолог ответила, могут ли протеиновые батончики стать заменой мяса
Здоровье/красота
Нутрициолог ответила, могут ли протеиновые батончики стать заменой мяса
Беру горсть творога и превращаю в ароматный завтрак — на эту запеканку сбегается вся семья
Общество
Беру горсть творога и превращаю в ароматный завтрак — на эту запеканку сбегается вся семья
Творог, яйцо и немного сахара — через 20 минут подаю к чаю воздушные шанежки: просто объедение
Общество
Творог, яйцо и немного сахара — через 20 минут подаю к чаю воздушные шанежки: просто объедение
Общество
рецепты
еда
запеканки
творог
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тысячи китайских грузовиков отправятся на родину из России
Полиция задержала рецидивиста за отправку «дикпиков» школьнице
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

