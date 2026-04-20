Нежность чизкейка без сложностей — эту запеканку готовлю на завтрак, даже если опаздываю на работу

Нежность чизкейка без сложностей — эту запеканку готовлю на завтрак, даже если опаздываю на работу

Эта запеканка очень напоминает чизкейк, и все же у нее свой характер. После духовки она хороша теплой, а после холодильника ее текстура уплотняется, полностью меняя восприятие.

Что понадобится

Творог (9%) — 500 г, яйца — 3 шт., сахар — 100 г, ванильный сахар — 1 ч. л., манная крупа — 2 ст. л., кондитерский мак — 50 г, молоко — 100 мл, сметана — 2 ст. л., соль — 1 щепотка, масло для смазывания формы. Для подачи: сметана, варенье.

Как готовлю

Мак залейте горячим молоком, накройте и оставьте на 30 минут, затем откиньте на мелкое сито. Яйца взбейте миксером до пышной пены, добавьте сахар и ванильный сахар, взбейте до растворения кристаллов.

Введите творог, протертый через сито, и взбивайте до однородности. Добавьте манку и щепотку соли, перемешайте и оставьте на 10 минут для набухания крупы.

Творожную массу разделите на две части. В одну вмешайте замоченный мак. Форму застелите пергаментом, смажьте маслом.

Чередуя, выложите ложкой две части массы, создавая полосатый узор. Острием ножа проведите по поверхности волнообразные линии.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке слегка остыть в форме, затем нарежьте и подавайте со сметаной или с вареньем.