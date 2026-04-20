Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 09:20

Беру горсть творога и превращаю в ароматный завтрак — на эту запеканку сбегается вся семья

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Независимо от того, ищете ли вы полезный завтрак для семьи или легкую завершающую ноту для ужина, эта запеканка — беспроигрышный вариант. Она сочетает в себе простоту приготовления, нежный вкус и ту самую волшебную текстуру, ради которой стоит включить духовку.

Что понадобится

Творог — 500 г, яйца — 3 шт., сахар — 100 г, манная крупа — 2 ст. л., молоко — 100 мл, изюм — 100 г, сливочное масло — для смазывания, манка — для посыпки формы, соль — щепотка.

Как готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Форму смазываю маслом, посыпаю манкой. Изюм замачиваю на 10–15 минут, обсушиваю. Яйца разделяю. Творог протираю через сито, смешиваю с желтками и сахаром.

Взбиваю миксером. Вливаю теплое молоко, добавляю манку, взбиваю до гладкости.

Белки взбиваю с солью до пиков, аккуратно вмешиваю в творожную массу. Добавляю изюм, перемешиваю.

Выкладываю в форму, разравниваю. Выпекаю 40–45 минут. Полностью остужаю в форме.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция задержала рецидивиста за отправку «дикпиков» школьнице
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.