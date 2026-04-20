Беру горсть творога и превращаю в ароматный завтрак — на эту запеканку сбегается вся семья

Независимо от того, ищете ли вы полезный завтрак для семьи или легкую завершающую ноту для ужина, эта запеканка — беспроигрышный вариант. Она сочетает в себе простоту приготовления, нежный вкус и ту самую волшебную текстуру, ради которой стоит включить духовку.

Что понадобится

Творог — 500 г, яйца — 3 шт., сахар — 100 г, манная крупа — 2 ст. л., молоко — 100 мл, изюм — 100 г, сливочное масло — для смазывания, манка — для посыпки формы, соль — щепотка.

Как готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Форму смазываю маслом, посыпаю манкой. Изюм замачиваю на 10–15 минут, обсушиваю. Яйца разделяю. Творог протираю через сито, смешиваю с желтками и сахаром.

Взбиваю миксером. Вливаю теплое молоко, добавляю манку, взбиваю до гладкости.

Белки взбиваю с солью до пиков, аккуратно вмешиваю в творожную массу. Добавляю изюм, перемешиваю.

Выкладываю в форму, разравниваю. Выпекаю 40–45 минут. Полностью остужаю в форме.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.