https://static.news.ru/photo/0965c202-70ed-11ea-8718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 100 членов Совета Федерации прошли тестирование на коронавирус в медицинском пункте верхней палаты. Некоторые политики сдавали анализы в Центральной клинической больнице столицы или в своих регионах.

Результаты всех тестов отрицательные, передаёт ТАСС со ссылкой на анонимный источник. Кроме того, в медпункте СФ организуют дополнительный забор анализов для тех, кто не успел их сдать.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 600 тысяч. Умерли более 27,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч.

В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять человек.