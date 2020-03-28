Около 100 членов Совета Федерации прошли тестирование на коронавирус в медицинском пункте верхней палаты. Некоторые политики сдавали анализы в Центральной клинической больнице столицы или в своих регионах.
Результаты всех тестов отрицательные,
На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 600 тысяч. Умерли более 27,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч.
В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять человек.
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