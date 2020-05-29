Приложение для контроля за мигрантами могут ввести в России

https://static.news.ru/photo/cb6217b2-a152-11ea-ada1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Эксперты МВД России предложили создать электронный профиль иностранцев в приложении для отслеживания данных и рейтинга социального доверия мигрантов.

Пока в плане эксперимента, предусмотреть разработку и создание цифрового профиля мигранта, в котором будет отражаться так называемый «рейтинг социального доверия мигранта». Там должна будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие, — процитировали собственного источника РИА Новости.

Приложение с рабочим названием «Мигрант», прибывающие на работу в Россию иностранцы должны будут устанавливать на свои мобильные телефоны.

Отмечается, что приложение могут создать уже к концу года. Есть также прогноз, что приложение заработает через два-три года.

Эксперты считают, что приложение и цифровые профили помогут решить обостряющуюся проблемы с мигрантами на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

А после открытия границ России предлагается установить предписание, которое сделает обязательным подключение приложения для всех въезжающих мигрантов. Отказ от установления мобильного приложения автоматически понижает рейтинг социального доверия к мигранту, — пояснил источник РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов сообщил, что более 6000 мигрантов пытались незаконно проникнуть в РФ в 2019 году. Было выявлено почти 100 каналов незаконной миграции и установлены их организаторы, разработавшие различные способы проникновения.