Прилепин в день рождения записал видео из клиники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писатель Захар Прилепин в день своего рождения опубликовал в Telegram видео из клиники, в которой проходит реабилитацию после подрыва авто. Он поблагодарил своих родных за поддержку и молитвы, а также пожелал российским военным успехов на передовой.

То, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее. <...> Спасибо всей родне, что помнит и молится. Работаем, братья и сестры. Сил всем, кто держит передовую. Веры всем, кто их ждет, — сказал Прилепин.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Захара Прилепина подорвался на противотанковых минах. Писатель получил ранения и переломы и был госпитализирован, его водитель Александр Шубин от полученных травм скончался на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подозреваемый в покушении на Прилепина вскоре был задержан, им оказался уроженец Донбасса Александр Пермяков, недавно получивший российское гражданство. На допросе он рассказал, что заложил взрывное устройство по пути следования автомобиля Прилепина и привел его в действие дистанционно.