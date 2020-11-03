Пригожин похвалил пародию женщин-заключённых на клип Little Big

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин похвалил новосибирских женщин-заключённых, которые сделали пародию на клип Uno группы Little Big. По его словам, композиция была повторена забавно и идеально.
Участницы проекта скопировали ролик, участвуя в конкурсе «Один в один», где за победу боролись участники из почти тридцати колоний.
К сожалению, в месте, где находятся эти ребята, там есть достаточное количество времени, чтобы подготовиться, но на самом деле я бы, наверное, не отличил бы, — сказал Пригожин в эфире телеканала «Россия 24».
Конкурс двойников «Один в один» впервые был проведён среди заключённых Новосибирской области в 2019 году. На этот раз, как писал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса итоги подводили дистанционно.