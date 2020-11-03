Пригожин похвалил пародию женщин-заключённых на клип Little Big

Фото: Нск Рулит/youtube.com

Москва за три года получит ещё 25 станций метро, рассказал журналистам после утверждения Адресной инвестиционной программы (АИП) на 2021–2023 годы заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Протяжённость новых путей составит около 58 км.

За это время завершится создание Большой кольцевой линии (БКЛ), откроют участок Калининско-Солнцевской линии «Рассказовка» — «Внуково», сдадут в эксплуатацию станции от «Селигерской» до «Физтеха», передаёт РБК. Плюсом к этому будут...