Пригожин назвал трагедией аварию с участием Ефремова

https://static.news.ru/photo/bfebcad6-aa58-11ea-b34f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб 57-летний мужчина.

Я расстроен, мне по-человечески жалко. Я понимаю, что на другой стороне осталась семья с двумя детьми без отца, который ездил, зарабатывал деньги, — отметил Пригожин в интервью Пятому каналу.

По его словам, эта авария стала настоящей трагедией для всех участников и их родственников.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.

Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса, на который его увезли под вечер 9 июня. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.