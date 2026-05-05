Приготовите даже с закрытыми глазами: печенье «Ушки» из 2 ингредиентов — слоеное тесто и варенье

Приготовите даже с закрытыми глазами: печенье «Ушки» из 2 ингредиентов — слоеное тесто и варенье

Печенье «Ушки» из двух ингредиентов — это гениально простой десерт, который можно приготовить даже с закрытыми глазами. Хрустящее слоеное тесто и ароматный джем создают идеальное сочетание.

Готовится за 15 минут, а выглядит как кондитерский шедевр. Идеальный рецепт воздушной домашней выпечки.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (размороженного), 100–150 г густого джема (абрикосового, вишневого или любого на выбор).

Рецепт: тесто слегка раскатайте. Смажьте джемом равномерно по всей поверхности. Сверните два противоположных края теста к центру (как свиток), чтобы края встретились в середине. Нарежьте рулет острым ножом на порционные кусочки толщиной 1–1,5 см.

Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке 15–18 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как просто и быстро приготовить слойки с кремом — вкуснее эклеров и творожных колец.