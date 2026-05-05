День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 09:15

Приготовите даже с закрытыми глазами: печенье «Ушки» из 2 ингредиентов — слоеное тесто и варенье

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Печенье «Ушки» из двух ингредиентов — это гениально простой десерт, который можно приготовить даже с закрытыми глазами. Хрустящее слоеное тесто и ароматный джем создают идеальное сочетание.

Готовится за 15 минут, а выглядит как кондитерский шедевр. Идеальный рецепт воздушной домашней выпечки.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (размороженного), 100–150 г густого джема (абрикосового, вишневого или любого на выбор).

Рецепт: тесто слегка раскатайте. Смажьте джемом равномерно по всей поверхности. Сверните два противоположных края теста к центру (как свиток), чтобы края встретились в середине. Нарежьте рулет острым ножом на порционные кусочки толщиной 1–1,5 см.

Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке 15–18 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как просто и быстро приготовить слойки с кремом — вкуснее эклеров и творожных колец.

Проверено редакцией
Читайте также
«Одним кликом»: в МАКСе заявили о новой эре в общении пользователей
Общество
«Одним кликом»: в МАКСе заявили о новой эре в общении пользователей
«Это избыточно»: Меркачева о приговоре для жены героя СВО за самооборону
Общество
«Это избыточно»: Меркачева о приговоре для жены героя СВО за самооборону
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Общество
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Общество
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Трудно поверить, но это печенье готовится только из яиц и кокосовой стружки: вкуснятина из ничего
Общество
Трудно поверить, но это печенье готовится только из яиц и кокосовой стружки: вкуснятина из ничего
Общество
рецепты
печенья
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Тракторист погиб при ударе ВСУ по Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.