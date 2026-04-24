Обожаю, когда просто и без заморочек, и этот рецепт из таких: слойки с кремом — вкуснее эклеров и творожных колец

Слойки со сливочным кремом — это десерт, который даже вкуснее эклеров и творожных колец, а готовится проще простого. Готовится без заморочек, а результат — пальчики оближешь.

Хрустящее слоеное тесто в форме треугольников, запеченное до золотистого цвета, и нежный, воздушный крем из сливок и сливочного сыра создают идеальное сочетание.

Для слоек понадобится: 500 г готового слоеного теста, растительное или сливочное масло для смазывания. Для крема: 200 мл сливок (33%), 200 г сливочного сыра, 100 г сахарной пудры, ванилин.

Рецепт: тесто раскатайте, нарежьте на квадраты 8–10 см. Каждый квадрат смажьте маслом, сложите пополам по диагонали, формируя треугольник. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 15 минут до румяного цвета. Остудите.

Для крема взбейте сливки до пиков, добавьте сливочный сыр, сахарную пудру и ванилин, взбивайте до однородности. Готовые треугольники аккуратно раскройте по шву, как книжку, и наполните кремом с помощью кондитерского мешка или ложки. Подавайте сразу или охлажденными.

