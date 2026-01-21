Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 11:33

Превращаю обычный лук в изысканную закуску — мариную со свеклой для красивого цвета и мягкого вкуса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт кардинально меняет лук! После маринования он теряет всю свою резкость и горечь, но сохраняет приятную остроту и хрусткость. Свекла придает ему красивый розовый оттенок и легкую сладость.

300 г лука-севка очищаю и нарезаю тонкими кольцами или полукольцами. В сотейнике смешиваю 200 мл воды, 1 ч. л. соли, 2 ч. л. сахара и 5–6 горошин черного перца. Довожу до кипения, снимаю с огня и добавляю 2–3 тонких слайса сырой свеклы и 1 ст. л. яблочного уксуса.

Заливаю лук горячим маринадом со свеклой. Оставляю при комнатной температуре на 2–3 часа, затем убираю в холодильник. Чем дольше лук настаивается, тем более нежным и насыщенным становится его вкус. Перед подачей можно удалить свеклу.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

