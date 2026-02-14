Зимняя Олимпиада — 2026
Превращаю говяжьи ребра в кулинарный символ Осетии — готовлю суп лывжу с секретной приправой

Фото: D-NEWS.ru
Весь секрет этого супа — в двух вещах: правильном мясе на косточке и волшебной приправе джеджджын (чабер). Именно она придает бульону тот самый уникальный, ни на что не похожий аромат.

Для супа нужно: говядина на кости (реберная часть, 1 кг), картофель (6-7 крупных клубней), репчатый лук (2-3 головки), чеснок (несколько зубчиков), зелень (петрушка, кинза), чабер (приправа «Джеджджын»), соль, черный молотый перец, острый стручковый перец, лавровый лист.

Готовлю так: мясо промываю, кладу в кастрюлю и заливаю холодной водой. Довожу до кипения, снимаю пену и варю на медленном огне 1.5-2 часа до мягкости мяса. За 30 минут до готовности бульона солю его. Достаю мясо, отделяю от костей и нарезаю кусками. Бульон процеживаю. Возвращаю мясо в чистый бульон, добавляю крупно нарезанный картофель и варю почти до готовности. Затем добавляю нашинкованный лук, чабер, черный перец и лавровый лист. В самом конце добавляю измельченный чеснок и мелко нарезанный острый перец (по желанию). Даю супу настояться под крышкой 15-20 минут. Подаю, обильно посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
