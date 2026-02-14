Стубб вышел из себя на крупном мероприятии и похвастался ростом

Президент Финляндии Александр Стубб напомнил о своем росте, вступив в словесную перепалку с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалой в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции, передает Ilta-Sanomat. Поводом для конфликта стали высказывания главы ВТО, касающиеся статуса Финляндии.

Нгози Оконджо-Ивеала в своем выступлении отнесла Финляндию к категории «малых и средних государств». Она выразила мнение, что такие страны не обладают достаточным весом, чтобы считаться глобальной силой. Эти слова вызвали резкое негодование у финского лидера, который в итоге перешел на личности.

Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами, — отметил глава государства.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил финскому лидеру о неудобных страницах истории. Он заявил, что Стубб, судя по всему, запамятовал факт сотрудничества своей страны с гитлеровской Германией. По словам экс-президента России, Хельсинки тогда пошли на такой союз, однако после завершения Второй мировой войны это предательство было забыто.