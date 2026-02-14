Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 08:29

Стубб вышел из себя на крупном мероприятии и похвастался ростом

Cтубб похвастался ростом во время перепалки на панельной дискуссии в Мюнхене

Александр Стубб Александр Стубб Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Финляндии Александр Стубб напомнил о своем росте, вступив в словесную перепалку с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалой в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции, передает Ilta-Sanomat. Поводом для конфликта стали высказывания главы ВТО, касающиеся статуса Финляндии.

Нгози Оконджо-Ивеала в своем выступлении отнесла Финляндию к категории «малых и средних государств». Она выразила мнение, что такие страны не обладают достаточным весом, чтобы считаться глобальной силой. Эти слова вызвали резкое негодование у финского лидера, который в итоге перешел на личности.

Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами, — отметил глава государства.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил финскому лидеру о неудобных страницах истории. Он заявил, что Стубб, судя по всему, запамятовал факт сотрудничества своей страны с гитлеровской Германией. По словам экс-президента России, Хельсинки тогда пошли на такой союз, однако после завершения Второй мировой войны это предательство было забыто.

Финляндия
Александр Стубб
Мюнхенская конференция
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир отряда «Ахмат» Аид назвал вероятные сроки освобождения Сум
Лютые морозы ниже –50, оттепель до +18: погода в РФ 16–22 февраля
Синоптик раскрыла, придет ли весна в Центральную Россию на следующей неделе
«Машина пропаганды»: Дмитриев обрушился на Обаму
Хинштейн сообщил о массированной атаке ВСУ на Курскую область
Зеленского уличили в попытке выставить Трампа на посмешище
Россиянка заплатит за слово «дура» в интернет-споре
Стало известно о группировке латиноамериканских наемников ВСУ под Сумами
Додон раскрыл, как Киев предлагал Санду решить вопрос Приднестровья
В Бодайбо прояснили ситуацию с отсутствием тепла в жилых домах
«Европе здесь не место»: на Западе указали на просчет ЕС с Украиной
Командир отряда «Ахмат» Аид заявил о важности возвращения НВП в школы
«Внятных ответов нет»: посол о расследовании по «Северным потокам»
Рябков озвучил отношение БРИКС к ситуации с Гренландией
«Кибербез 3.0»: власти России готовятся к мощному удару по мошенникам
Женщина и четверо ее детей погибли при пожаре в деревянном доме
Стало известно, какой срок грозит экс-директору «Калашникова» за хищения
Синоптик раскрыла, продолжатся ли на Камчатке снегопады на следующей неделе
Украинский фигурист обвинил русских в своем провале на Олимпиаде
«Глаза, полные испуга»: скончалась раненная при атаке дрона ВСУ студентка
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.