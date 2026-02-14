Зимняя Олимпиада — 2026
Превращаю печень в кулинарный хит — готовлю тефтели, которые меняют представление о субпродуктах

Фото: D-NEWS.ru
Ищете сытное и бюджетное блюдо для семейного ужина? Эти тефтели в нежном томатно-сметанном соусе — идеальный вариант. Они гармонично сочетаются с любым гарниром и нравятся даже детям.

Для тефтелей нужно: печень (400 г), отварной рис (100 г), твердый сыр (100 г), луковица (1 шт.), морковь (1 шт.), яйцо (1 шт.), чеснок (2–3 зубчика), мука (2 ст. л.), соль и перец по вкусу. Для соуса: сметана (200 г), томатная паста (2 ст. л.), сахар (1 ст. л.), вода (около 200–300 мл).

Сначала готовлю фарш: печень, лук, чеснок и отварной рис измельчаю в блендере до однородности. Добавляю яйцо, соль, перец и муку, хорошо перемешиваю. Сыр натираю на крупной терке. Мокрыми руками формирую из фарша шарики, внутрь каждого прячу немного сыра и обваливаю заготовки в муке. Обжариваю тефтели на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Отдельно на той же сковороде пассерую натертую морковь. Возвращаю тефтели к моркови, добавляю томатную пасту, сметану и сахар, перемешиваю. Заливаю все водой, чтобы тефтели были почти покрыты, и тушу под крышкой на медленном огне 15–20 минут. Подаю с любым гарниром, обильно полив соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

