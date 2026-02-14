Верховный суд России разрешил изъять единственное жилье сына за долги отца

Верховный суд России разрешил изъять единственное жилье наследника за долги отца, сообщается на сайте высшей судебной инстанции. Согласно материалам дела, житель Санкт-Петербурга инициировал процедуру банкротства, заявив о невозможности расплатиться с долгом.

Сын получил в наследство как квартиру, так и обязательства перед строительной организацией на сумму 9,1 млн рублей. Застройщик настаивал на включении объекта недвижимости в конкурсную массу с целью его реализации и погашения задолженности.

Суд первой инстанции отказал застройщику, обосновав это тем, что спорная квартира — единственное жилье должника и поэтому защищена от взыскания законом. Однако апелляция решила иначе, отметив, что петербуржец искусственно ухудшил свое положение, подарив долю в другом жилом помещении матери.

Впоследствии кассация отменила решение апелляционной инстанции, что побудило застройщика обратиться в Верховный суд. Высшая инстанция согласилась с доводами компании о том, что мужчина действовал осознанно, стремясь придать унаследованному жилью статус единственного. В итоге спорную квартиру включили в конкурсную массу для последующей продажи.

