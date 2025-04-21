Превращаем пасхальные яйца в изысканную закуску! Фаршируем печенью трески

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Превращаем пасхальные яйца в изысканную закуску за 15 минут! Фаршируем печенью трески! Это блюдо сочетает нежность печени трески с пикантностью лимона и свежестью зелени. Идеальный вариант для праздничного стола или полезного перекуса. Простота приготовления и изысканный вкус вас приятно удивят!

Ингредиенты

Яйца — 6 шт.

Печень трески (консервированная) — 120 г

Сметана 15% — 1 ч. л.

Укроп свежий — 1 ст. л.

Черный перец — по вкусу

Для подачи: листья салата, петрушка, лимон, черри

Приготовление

1. Яйца отварите вкрутую (10 минут), остудите, очистите и разрежьте вдоль. Желтки аккуратно извлеките. В миске разомните печень трески (без излишков жира), добавьте желтки, сметану, рубленый укроп и перец. Тщательно перемешайте до однородности.

2. Наполните половинки белков начинкой, используя чайную ложку. Сверху украсьте тонким ломтиком лимона.

3. На сервировочную тарелку выложите листья салата, сверху — фаршированные яйца. Дополните веточками петрушки и половинками черри.

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