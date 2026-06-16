Превращаем один куст петуний в 10 и больше самостоятельных растений: метод размножения

Превращаем один куст петуний в 10 и больше самостоятельных растений: метод размножения

Размножить петунию черенками настолько просто, что с этим справится даже начинающий дачник, а результат превзойдет все ожидания — из одного куста можно получить десять и больше самостоятельных растений.

Как это сделать: возьмите здоровые нецветущие побеги (верхушки стеблей длиной 7-10 см с 2-3 междоузлиями), удалите нижние листья и бутоны, если они есть, срежьте нижнюю часть черенка наискосок под острым углом.

Поставьте черенки в отстоянную воду комнатной температуры, добавив на выбор активированный уголь для предотвращения загнивания или сок алоэ для стимуляции корнеобразования, и поместите в светлое место без прямых солнечных лучей.

Уже через 7-14 дней появятся корешки длиной 1-2 см, и черенки готовы к высадке в небольшие стаканчики с легким, рыхлым грунтом. Для ускорения процесса можно накрыть стаканчики прозрачным пакетом или обрезанной бутылкой, создав мини-парник, который поддерживает высокую влажность.

Через 3-4 недели после пересадки вы получите цветущие кусты, ничем не уступающие покупной рассаде.

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