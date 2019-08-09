Лидер Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков предложил включить российское неформальное объединение банд несовершеннолетних АУЕ в единый федеральный список организаций, признанных судами Российской Федерации террористическими.

Я поручу своим коллегам, чтобы они проработали этот момент в рамках установленной процедуры, мы готовы это инициировать. Антон Цветков лидер Общероссийского движения «Сильная Россия»

Эксперт также отметил, что в Уголовном кодексе РФ необходима статья, предусматривающая наказание за вовлечение в криминальную среду. По аналогии со статьёй УК РФ № 240 «Вовлечение в занятие проституцией». По ней предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы.

По мнению Цветкова, администрация социальных сетей должна наладить механизм мгновенной блокировки сообществ с сомнительным содержанием. Не только АУЕ, но и групп зацеперов, а также сообществ, где пропагандируется суицид.

Почему у нас общество должно выявлять эти паблики и писать обращения в Роскомнадзор, когда сами социальные сети спокойно на программном уровне могут выявлять их и блокировать за несколько секунд, — рассуждает Антон Цветков.

Аббревиатура АУЕ расшифровывается как «арестантский уклад един» (по другой версии — «арестантское уркаганское единство»). Это молодёжное сообщество, которое пропагандирует среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия российской криминальной среды и требует соблюдения «воровского кодекса».

В России насчитали более 1 млн молодых поклонников АУЕ https://t.co/U2kYXfYxzV pic.twitter.com/RMXMMJm88b — Вятский Рекрут (@politikan75) August 6, 2019

Сейчас все тематические группы в социальных сетях, посвящённые АУЕ, заблокированы. Но с помощью сервисов по поиску архивных копий сайтов News.ru удалось восстановить некоторую информацию.

В социальной сети «ВКонтакте» существовало более десятка групп с пропагандой воровских понятий. В них можно найти фотографии подростков с нарисованными на теле шариковой ручкой тюремными татуировками. Также в изобилии присутствуют «философские» посты о нелёгкой воровской доле и трогательные стихотворения о любви.

Мир и благополучие дому нашему людскому. Крепнуть и процветать, а воровскому — жить вечно, — таков девиз одной из групп.

Конфликтолог Михаил Орский считает, что воровская романтика сейчас в почёте у жителей небольших провинциальных городов. В мегаполисах же мода на гангстеров давно прошла и «самым молодым участникам ОПГ сейчас 45 лет». Также он пояснил, что традиционный преступный мир не имеет отношения к возникновению движения АУЕ. Новая философия могла зародиться под влиянием рэп-культуры.

За последние несколько лет подростки, называющие себя последователями АУЕ, совершали акты агрессии много раз. Обычно это уличные потасовки и ограбления. Так, 9 августа в Твери были задержаны последователи движения, которые избили водителя троллейбуса, сделавшего замечания трём хулиганам, которые решили написать на борту транспорта «АУЕ». Год назад группа подростков за несколько часов без видимых причин избила 16 петербуржцев.