Исполняющий обязанности посла России в Великобритании Иван Володин прокомментировал увольнение бывшего журналиста «Известий» Ильи Крамника. По мнению и. о. посла, издание не стало продлевать контракт с Крамником из-за вмешательства пресс-службы Министерства обороны РФ.
Военный обозреватель Илья Крамник ранее написал статью с критикой министра обороны Сергея Шойгу. «Известия» удалили материал со своего сайта, а с журналистом отказались продлевать рабочий контракт, о чём он сообщил 26 сентября.
Иван Володин поддержал военного обозревателя в
То есть если кого-то в Минобороны могла обидеть эта колонка, то только пресс-службу. И вот пресс-служба, обвинённая в том, что неправильно работает с журналистами, сработала «правильно». Имидж улучшила, видимо, — заключил Володин.
Как ранее передавал News.ru, по некоторым данным, дело о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова может «тормозиться» из-за того, что следователи заняты работой по протестной акции 27 июля в Москве.