https://static.news.ru/photo/8d409d7a-e481-11e9-9e5c-fa163e074e61_660.jpg Илья Крамник Фото: Илья Крамник/facebook.com

Исполняющий обязанности посла России в Великобритании Иван Володин прокомментировал увольнение бывшего журналиста «Известий» Ильи Крамника. По мнению и. о. посла, издание не стало продлевать контракт с Крамником из-за вмешательства пресс-службы Министерства обороны РФ.

Военный обозреватель Илья Крамник ранее написал статью с критикой министра обороны Сергея Шойгу. «Известия» удалили материал со своего сайта, а с журналистом отказались продлевать рабочий контракт, о чём он сообщил 26 сентября.

Иван Володин поддержал военного обозревателя в Facebook . И. о. посла написал, что если Крамника действительно уволили из-за статьи про Шойгу, то это «какая-то несуразица». Володин посчитал, что большая часть статьи посвящена тому, что армия неправильно работает с общественностью и журналистами, и только 10% текста касаются Шойгу. В частности, в материале «почти без аргументов» постулируется мысль о том, что всеми успехами на своём посту нынешний министр обороны обязан своему предшественнику Анатолию Сердюкову.

То есть если кого-то в Минобороны могла обидеть эта колонка, то только пресс-службу. И вот пресс-служба, обвинённая в том, что неправильно работает с журналистами, сработала «правильно». Имидж улучшила, видимо, — заключил Володин.

Как ранее передавал News.ru, по некоторым данным, дело о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова может «тормозиться» из-за того, что следователи заняты работой по протестной акции 27 июля в Москве.