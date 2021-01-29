Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш задержали, когда она была под арестом

https://static.news.ru/photo/64abc3b2-6338-11eb-b4a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Силовики задержали пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш прямо в спецприёмнике, где она находилась в качестве арестованной, сообщила её адвокат Вероника Поляков.

Ярмыш должна была выйти из спецприёмника в 23:00, когда истекали девять суток ареста. Однако её задержали за 30 минут до этого времени.

Киру Ярмыш задерживают по ст.91 УПК (статья об основании для задержания подозреваемых. — NEWS.ru) прямо в спецприёмнике, — написала она в Twitter.

Пресс-секретарь политика находится в статусе подозреваемой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм («санитарное дело»).

Ранее силовики провели обыск в её квартире. Для этого её вывезли из спецприёмника. Их действия связаны с возбуждённым накануне уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.