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«Было честью»: Пресс-секретарь посольства США рассказала о работе в Москве

20:36, 15 мая 2021
Ребекка Росс Ребекка Росс Фото: USEmbRuPress/twitter.com

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс, высылаемая с другими американскими дипломатами, охарактеризовала свою работу в России. Она рассказала в Twitter, что для неё это было честью. 

Для меня было честью работать в Москве с таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру, чтобы мы могли делать собственные выводы. До новых встреч, прекрасная Россия!сообщила Росс.

Представительница американской дипломатической миссии вошла в перечень из десяти дипломатов США, объявленных российскими властями персонами нон грата. Данные меры были приняты Москвой в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.

Ранее стало известно, что в МИД РФ объяснили нахождение в списке пресс-секретаря американского посольства. По словам представителей внешнеполитического ведомства, Штаты ведут себя крайне странно, не пуская в Вашингтон человека, назначенного на пост пресс-секретаря российской дипмиссии.

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