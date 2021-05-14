«Было честью»: Пресс-секретарь посольства США рассказала о работе в Москве

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На внешних рынках и в России зафиксирован дефицит древесины для строительства деревянных домов, из-за чего стоимость пиломатериалов выросла. В Минпромторге даже рассматривают ограничение экспорта древесины. Об этом пишет РБК.

Ведомство прорабатывает вопрос по включению древесины в список существенно важных товаров для внутреннего рынка. Возможно введение вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22%. Увеличение цен связано с мировым...