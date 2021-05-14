«Было честью»: Пресс-секретарь посольства США рассказала о работе в Москве

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс, высылаемая с другими американскими дипломатами, охарактеризовала свою работу в России. Она рассказала в Twitter, что для неё это было честью.
Для меня было честью работать в Москве с таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру, чтобы мы могли делать собственные выводы. До новых встреч, прекрасная Россия! — сообщила Росс.
Spokesperson @usembru Rebecca Ross: âIt was an honor to work in Moscow w/ so many Russian & international journalists who reach for truth, & offer insight & information to the people of Russia & the world so we may draw our own conclusions. ÐÐ¾ Ð½Ð¾Ð²ÑÑ Ð²ÑÑÑÐµÑ, Ð¿ÑÐµÐºÑÐ°ÑÐ½Ð°Ñ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ñ!" pic.twitter.com/5UqLZfXkrv
Представительница американской дипломатической миссии вошла в перечень из десяти дипломатов США, объявленных российскими властями персонами нон грата. Данные меры были приняты Москвой в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.
Ранее стало известно, что в МИД РФ объяснили нахождение в списке пресс-секретаря американского посольства. По словам представителей внешнеполитического ведомства, Штаты ведут себя крайне странно, не пуская в Вашингтон человека, назначенного на пост пресс-секретаря российской дипмиссии.