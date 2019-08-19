https://static.news.ru/photo/42d20760-8a63-11e9-9615-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обещал жителям Московского региона по-настоящему жаркую среду. По его словам, 21 августа воздух в столице прогреется до плюс 30 градусов.

Синоптик также отметил, что в первой половине текущей недели температура в центре европейской территории России будет превышать норму на четыре-пять градусов.

При этом уже в пятницу, 23 августа, ветер переменится и в столичном регионе станет холодать. Днём столбики термометров поднимутся не выше плюс 18-23 градусов. В выходные ожидается лишь 17 градуса тепла. Кроме того, вновь пойдут дожди, но они обещают быть кратковременными.

Давление высокое, переменная облачность. Конечно, температура понизится на 6-7 градусов, но расстраиваться нечего, — цитирует Вильфанда «Интерфакс».

Он также пояснил, что жаркая погода в начале недели ожидается в Москве в связи с «отрогом» высокого давления, который обеспечивает приток теплых воздушных масс. По сути, это классическое «бабье лето», если бы такое произошло в сентябре.

Ранее News.ru писал о том, что главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова назвала причину погодных аномалий в российской столице. По её словам, похолодание могло произойти из-за затока воздуха с северо-востока и большого количества облаков, в связи с чем город не может прогреться.