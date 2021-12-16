Представители КПРФ развернули на заседании Госдумы плакат против QR-кодов

В Госдуме произошла небольшая потасовка после того, как представители партии КПРФ Денис Парфёнов и Сергей Обухов развернули в зале заседаний плакат «КПРФ против QR-кодов». Их окружили депутаты из «Единой России» и попытались убрать плакат. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по регламенту Думы разворачивать в зале заседаний плакаты запрещено.

Мы ещё даже рассматривать вопрос не начали, вы уже начинаете обвешивать. Убирайте плакаты, коллеги, не уподобляйтесь [противникам вакцинации]! — заявил Володин.

Спикер призвал «не портить мебель» в Госдуме и вместо плакатов организовывать официальные акции против QR-кодов. До конца дня парламент рассматривает резонансный правительственный закон о QR-кодах в общественных местах, который должен быть принят в первом чтении.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в законопроекте о QR-кодах отсутствуют нормы, ограничивающие и ущемляющие права граждан. По её словам, он связан лишь с оказанием услуг в период эпидемиологического подъёма и призван добиться снижения заболеваемости. Принятие закона о QR-кодах, по её словам, необходимо для введения единого порядка применения ограничительных норм в регионах, сохраняя их право реагировать на эпидемиологическую ситуацию.

Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Глава комитета Василий Пискарёв рекомендовал принять его в первом чтении. До этого введение требования сертификатов о прививке от коронавируса в общественных местах поддержал комитет ГД по здравоохранению.