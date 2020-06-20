Представители Ефремова больше не станут предлагать деньги семье Захарова

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Юридические представители актёра Михаила Ефремова больше не станут предлагать денежную компенсацию семье погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова. Как заявил адвокат артиста Эльман Пашаева, размер выплат пострадавшей стороне определит суд.

Юрист подчеркнул, что представители Ефремова много раз связывались с братом Захарова. Мужчина, по словам Пашаева, оказался человеком адекватным и небогатым. Родственник покойного, сказал адвокат, хочет получить предлагаемые средства, но постоянно ссылается на своего представителя, от которого «нужно получить разрешение».

Пашаев заметил, что этот «представитель» делает так, чтобы в семье покойного образовалась внутренняя борьба за компенсацию. Юрист заявил, что таким образом устраивается «грязный театр».

Они могли бы получить достаточно большие денежные средства, но выбрали позицию, при которой мы будем за ними бегать, это манипуляция. Раз они так решили, то пусть компенсацию определит суд, а мы заплатим эти средства. И эти выплаты будут более скромными, чем предложенные ранее, — цитирует Пашаева РИА Новости.

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересёк двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент ДТП Ефремов был пьян. Суд отправил актёра под домашний арест. Статья, по которой будут судить артиста, предполагает санкции в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Как ранее писал NEWS.ru, Пашаев обнародовал записи переговоров с семьёй погибшего по вине актёра Сергея Захарова. Родственники Захарова всё ещё не хотят контактировать с представителями артиста.