Адвокат Ефремова представил истинные записи переговоров с семьёй Захарова

https://static.news.ru/photo/ef9d4f3e-b2aa-11ea-bf2f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев обнародовал записи переговоров с семьёй погибшего по вине актёра Сергея Захарова. Родственники Захарова всё ещё не хотят контактировать с представителями артиста.

Беседовал юрист в братом погибшего — Валерием Захаровым. Из разговора понятно, что сторона Ефремова намерена добиться встречи с Захаровыми, сообщает Пятый канал. Однако на все просьбы о встрече Валерий Захаров отвечает вежливым, но твёрдым отказом.

Все вопросы Добровинскому, пожалуйста, задавайте. Если он скажет встретиться, я встречусь, — отвечает родственник погибшего юристу.

Потерпевшими по делу признаны вдова, сын и брат погибшего в ДТП с участием Ефремова Сергея Захарова. Сам актёр находится под домашним арестом, ему прочат аж до 12 лет тюрьмы.

Семья Захарова не принимает от артиста ни денег, ни извинений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что проведёт с артистом «жёсткий и конкретный» разговор по поводу компенсаций родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова. По его словам, Ефремов хотел оказать им помощь «по-человечески».