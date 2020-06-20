Адвокат Ефремова пообещал «жёстко» с ним поговорить о компенсации

https://static.news.ru/photo/6a7cc382-b293-11ea-974c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что проведёт с артистом «жёсткий и конкретный» разговор по поводу компенсаций родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова. По его словам, Ефремов хотел оказать им помощь «по-человечески».

Да, Михаил Олегович очень сильно страдает и, если бы родственники погибшего взяли деньги, ему морально было бы чуть проще, — пояснил Пашаев в интервью StarHit.

Он добавил, что теперь не собирается за кем бы то ни было бегать, и родственники погибшего получат только ту сумму, которую назначит суд.

Семейная борьба, всей толпой. Все не отказались бы заработать. Но это не влияет ни на приговор, ни на сумму морального ущерба. И по суду она будет намного меньше той, на которую они надеялись, какую мы хотели предложить, — отметил защитник Ефремова.

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересёк двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент ДТП Ефремов был пьян. Суд отправил актёра под домашний арест.

Эльман Пашаев прежде заявлял, что актёр не может выплатить родственникам Сергея Захарова 100 млн рублей, так как у него нет таких денег.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский прокомментировал обвинения защиты актёра, заявившей, что родственники Сергея Захарова «набивают цену». По его словам, он опирается на чёткие инструкции доверителей и не намерен «торговаться». По его словам, родные возьмут только то, что будет положено по суду.