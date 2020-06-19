Адвокат поставил точку в вопросе выплаты компенсации Ефремовым

https://static.news.ru/photo/3acbe14e-b208-11ea-b19d-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: Александр Добровинский/facebook.com

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский прокомментировал обвинения защиты актёра, заявившей, что родственники Сергея Захарова «набивают цену». По его словам, он опирается на чёткие инструкции доверителей и не намерен «торговаться».

Никакой компенсации от Ефремова. Мало того, мне адвокат Ефремова позвонил, мы хотели встретиться с ним, обсудить это, но я получил чёткие инструкции не встречаться, не разговаривать о компенсации, вообще никаким образом не принимать участие ни в каких торгах, ни в чём, — рассказал он изданию «Подъём».

По его словам, родные возьмут только то, что будет положено по суду. Ни о какой компенсации до суда речи быть не может, подчеркнул юрист.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что представитель семьи Захаровых сам предложил обсудить вопрос выплаты компенсации, однако позже по каким-то причинам отказался от встречи. Эту ситуацию он назвал «манипуляцией» и и попыткой сделать смерть Захарова объектом торга и пиара, отмечает «Московский комсомолец».

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Позже актёр записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь. СМИ писали, что семья Сергея Захарова от денег отказалась.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актёр не может выплатить родственникам Сергея Захарова 100 млн рублей, так как у него нет таких денег. Реальный размер ущерба ещё только предстоит обсудить с семьёй погибшего в ДТП водителя фургона, писал NEWS.ru.