Адвокат Ефремова рассказал, есть ли у актёра 100 млн рублей

https://static.news.ru/photo/bd94174c-b120-11ea-91c2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал, есть ли у актёра та астрономическая сумма денег, которая называлась в качестве компенсации морального ущерба семье погибшего. Юрист заявил, что Ефремов не может выплатить родственникам Сергея Захарова 100 млн рублей, так как у него нет таких денег.

Реальный размер ущерба Пашаеву ещё только предстоит обсудить с семьёй погибшего в ДТП водителя фургона.

Мой подзащитный готов возместить материальный ущерб — похороны, и моральный ущерб. Но он не олигарх — 100 млн никому не может дать, — завил Пашаев в интервью газете «Известия».

Адвокат добавил, что представитель семьи Захаровых запрещает им начинать переговоры с Ефремовым. Но Пашаев уже встречался с братом погибшего, который заявил, что при согласии своего адвоката готов к диалогу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Павел Майков, прославившийся после бандитской саги «Бригада», призвал народ отстать от Ефремова. Людям, которые хотят быть милосердными, не следует судить других, считает исполнитель роли Пчёлы в криминальном сериале.