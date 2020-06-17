Пчёла из «Бригады» призвал отстать от Михаила Ефремова

https://static.news.ru/photo/5841e868-b0f0-11ea-b171-fa163e074e61_660.jpg Павел Майков Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Павел Майков, прославившийся после бандитской саги «Бригада», призвал народ отстать от Ефремова. Людям, которые хотят быть милосердными, не следует судить других, считает исполнитель роли Пчёлы в криминальном сериале.

Отстаньте от Михаила Ефремова! Ему сейчас очень тяжело. С карканьем слетелись тут же «ангелы». Полная страна чистых и непорочных, непьющих и не дающих взятки людей, — возмутился Майков в интервью НСН.

Он добавил, что обе стороны должны решать «свою проблему» сами. А если кто-то хочет помочь, то пусть даст денег.

Михаил Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня на Садовом кольце. Его джип врезался в грузовой фургон, за рулём которого находился рязанец Сергей Захаров. Захаров погиб. Ефремов в момент совершения ДТП был пьян и находился под наркотиками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина пожалела устроившего смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова и постаралась оправдать аварию с его участием. В социальной сети певица призвала всех перестать порицать и морализировать.