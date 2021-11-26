Представитель Кадырова заявил об избиении чеченской школьницы в ХМАО

В ХМАО избили 13-летнюю чеченскую школьницу. О нападении на девочку рассказал представитель Главы ЧР в ХМАО Югра Адлан Орзалиев. Пострадавшая находится в больнице с сотрясением мозга и травмами лица. Орзалиев требует правоохранителей привлечь виновников к ответственности. Об этом он заявил в видеообращении к губернатору Югры Наталье Комаровой в Instagram.

В Нижневартовске произошло избиение несовершеннолетней девочки-чеченки 13 лет по национальному признаку по предварительному сговору. Девочку унижали, оскорбляли, плевали на неё. Пострадавшая находится в больнице с разбитым носом и сотрясением мозга, — сообщил Орзалиев.

По словам представителя Рамзана Кадырова, пострадавший ребёнок до сих пор не может встать и пребывает в шоковом состоянии.

В правоохранительных органах заявили, что конфликт носил бытовой характер. Как сообщает URA.RU со ссылкой на свой источник, все участники драки обучаются в одной школе. Перепалка нескольких подростков с пострадавшей возникла из-за того, что кто-то ей поставил подножку и она упала. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее парламент Чеченской Республики внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на указание в СМИ и Интернете данных о национальности и вероисповедании причастных к совершению преступлений лиц.

После того как Госдума отклонила проект, Кадыров призвал упоминать национальность всех преступников.