Председатель правления банка «Метрополь» объявлен в международный розыск

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Айдар Котюжанский

Председателя правления банка «Метрополь» Айдара Котюжанского объявили в международный розыск по делу об особо крупной растрате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Также санкционирован заочный арест подозреваемого.

Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Котюжанского Айдара Гарриевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), сроком на 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ. Обвиняемый объявлен в международный розыск, — сказала представитель суда.

Детали уголовного дела на данный момент не разглашаются.

Ранее сотрудников Кроноцкого заповедника на Камчатке, обвиненных в растрате государственных средств, выпустили на свободу под подписку о невыезде. Приговор был отменен, теперь дело пересмотрят в ином составе суда. Его фигуранты занимались очисткой заповедника.