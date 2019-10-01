https://static.news.ru/photo/81e5a4de-e454-11e9-8024-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в разговоре с журналистами заявил, что наиболее важным принятым в сентябре законом он считает правовую норму, предусматривающую освобождение от НДФЛ средств, полученных в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами.

Он подчёркивает, что доходы такого типа не должны быть обложены налогами независимо от источников.

Нововведения также помогут обеспечить съёмным жильём пострадавших в результате терактов и стихийных бедствий, — говорит Володин. Его слова приводятся на официальном сайте Госдумы.

Данный закон, как говорит Вячеслав Володин, будет иметь обратную силу. Это значит, что налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года.

Ранее News.ru писал, что Володин обратился к Минобрнауки с просьбой проанализировать зарплаты управленческого состава и преподавателей высших учебных заведений. По его словам, депутаты поддержат данное предложение, так как их зарплаты «все обсуждают», однако многие их коллеги из высшей школы получают намного больше.