Предполагаемую соучастницу убийства семиклассницы отправили в СИЗО Вторую фигурантку дела об убийстве семиклассницы молотком арестовали на два месяца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения в виде ареста второй фигурантке дела об убийстве семиклассницы молотком, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». В СИЗО ей предстоит провести два месяца.

Избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО № 5 на два месяца, — сказал судья.

В зале суда подозреваемая скрывала лицо под капюшоном пальто. Против ареста она не возражала. Ее мать и адвокат, в свою очередь, настаивали на более мягкой мере пресечения — запрете определенных действий.

Ранее мать подозреваемой рассказала, что ее дочь была послушной, не была замечена за употреблением наркотиков или алкоголя. По ее мнению, девушка оказалась на месте преступления по приглашению, а включить камеру и начать съемку она могла из страха перед парнем или обществом.

4 мая суд также арестовал на два месяца 16-летнего Ильи Татаринова, который признался в убийстве семиклассницы. На допросе он сообщил, что вместе со своей 15-летней подругой пригласил школьницу в лес в районе поселка Парголово «дать интервью». Пара вела онлайн-трансляцию, в ходе которой девушка задавала вопросы школьнице. Позднее подросток нанес жертве не менее 10 ударов молотком. Тело 13-летней девочки и орудие убийства они закопали в заранее приготовленной яме.