27 ноября 2025 в 09:10

Праздничная классика в новом формате: как превратить селедку под шубой в эффектные роллы для новогоднего стола

Иногда знакомые блюда стоит приготовить иначе, и результат приятно удивляет. Роллы из привычных продуктов шубы выглядят ярко, готовятся просто и мгновенно привлекают внимание гостей.

Отварите картофель, свеклу и яйца, а филе сельди нарежьте на тонкие длинные полоски. Лук мелко порубите, посолите, сбрызните 1 ст. л. яблочного уксуса, залейте кипятком на полминуты и промойте холодной водой. Свеклу и картофель натрите на крупной терке, яйца — на мелкой.

На циновку положите лист нори шероховатой стороной вверх и распределите по нему половину свеклы слоем около 3 мм, затем слегка промажьте майонезом (всего потребуется 100 г). Добавьте половину картофеля, снова тонкий слой майонеза, следом лук и яйца, снова майонез. На край нори уложите 100 г филе сельди, оставив 0,5 см отступа, и плотно сверните. Разрежьте ролл, украсьте кусочками кильки (12 шт.) и укропом. Такое угощение станет настоящей звездой стола.

Ранее сообщалось, что иногда достаточно пары дополнительных шагов, чтобы самые простые продукты заиграли по-новому. Эти сосиски в густом сливочно-томатном соусе готовятся быстро, но получаются такими насыщенными и домашними, что легко заменяют полноценный ужин. Рецепт удобен тем, что требует минимум усилий и включает в себя доступные продукты.

нори — 2 листа
филе сельди — 100 г
килька — 12 шт.
свекла — 1 шт.
картофель — 1 шт.
лук — ½ шт.
яйца — 2 шт.
майонез — 100 г
яблочный уксус — 1 ст. л.
соль — по вкусу
укроп — 2 веточки
Отварите картофель, свеклу и яйца, а филе сельди нарежьте на тонкие длинные полоски. Лук мелко порубите, посолите, сбрызните 1 ст. л. яблочного уксуса, залейте кипятком на полминуты и промойте холодной водой. Свеклу и картофель натрите на крупной терке, яйца — на мелкой.
На циновку положите лист нори шероховатой стороной вверх и распределите по нему половину свеклы слоем около 3 мм, затем слегка промажьте майонезом (всего потребуется 100 г).
Добавьте половину картофеля, снова тонкий слой майонеза, следом лук и яйца, снова майонез.
На край нори уложите 100 г филе сельди, оставив 0,5 см отступа, и плотно сверните. Разрежьте ролл, украсьте кусочками кильки (12 шт.) и укропом.
