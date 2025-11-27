Праздничная классика в новом формате: как превратить селедку под шубой в эффектные роллы для новогоднего стола

Иногда знакомые блюда стоит приготовить иначе, и результат приятно удивляет. Роллы из привычных продуктов шубы выглядят ярко, готовятся просто и мгновенно привлекают внимание гостей.
Отварите картофель, свеклу и яйца, а филе сельди нарежьте на тонкие длинные полоски. Лук мелко порубите, посолите, сбрызните 1 ст. л. яблочного уксуса, залейте кипятком на полминуты и промойте холодной водой. Свеклу и картофель натрите на крупной терке, яйца — на мелкой.
На циновку положите лист нори шероховатой стороной вверх и распределите по нему половину свеклы слоем около 3 мм, затем слегка промажьте майонезом (всего потребуется 100 г). Добавьте половину картофеля, снова тонкий слой майонеза, следом лук и яйца, снова майонез. На край нори уложите 100 г филе сельди, оставив 0,5 см отступа, и плотно сверните. Разрежьте ролл, украсьте кусочками кильки (12 шт.) и укропом. Такое угощение станет настоящей звездой стола.
Ранее сообщалось, что иногда достаточно пары дополнительных шагов, чтобы самые простые продукты заиграли по-новому. Эти сосиски в густом сливочно-томатном соусе готовятся быстро, но получаются такими насыщенными и домашними, что легко заменяют полноценный ужин. Рецепт удобен тем, что требует минимум усилий и включает в себя доступные продукты.
Праздничная классика в новом формате: как превратить селедку под шубой в эффектные роллы для новогоднего столаИногда знакомые блюда стоит приготовить иначе, и результат приятно удивляет. Роллы из привычных продуктов шубы выглядят ярко, готовятся просто и мгновенно привлекают внимание гостей.
нори — 2 листа филе сельди — 100 г килька — 12 шт. свекла — 1 шт. картофель — 1 шт. лук — ½ шт. яйца — 2 шт. майонез — 100 г яблочный уксус — 1 ст. л. соль — по вкусу укроп — 2 веточки
>
Отварите картофель, свеклу и яйца, а филе сельди нарежьте на тонкие длинные полоски. Лук мелко порубите, посолите, сбрызните 1 ст. л. яблочного уксуса, залейте кипятком на полминуты и промойте холодной водой. Свеклу и картофель натрите на крупной терке, яйца — на мелкой.
На циновку положите лист нори шероховатой стороной вверх и распределите по нему половину свеклы слоем около 3 мм, затем слегка промажьте майонезом (всего потребуется 100 г).
Добавьте половину картофеля, снова тонкий слой майонеза, следом лук и яйца, снова майонез.
На край нори уложите 100 г филе сельди, оставив 0,5 см отступа, и плотно сверните. Разрежьте ролл, украсьте кусочками кильки (12 шт.) и укропом.