Праздничная классика в новом формате: как превратить селедку под шубой в эффектные роллы для новогоднего стола

Иногда знакомые блюда стоит приготовить иначе, и результат приятно удивляет. Роллы из привычных продуктов шубы выглядят ярко, готовятся просто и мгновенно привлекают внимание гостей.

Отварите картофель, свеклу и яйца, а филе сельди нарежьте на тонкие длинные полоски. Лук мелко порубите, посолите, сбрызните 1 ст. л. яблочного уксуса, залейте кипятком на полминуты и промойте холодной водой. Свеклу и картофель натрите на крупной терке, яйца — на мелкой.

На циновку положите лист нори шероховатой стороной вверх и распределите по нему половину свеклы слоем около 3 мм, затем слегка промажьте майонезом (всего потребуется 100 г). Добавьте половину картофеля, снова тонкий слой майонеза, следом лук и яйца, снова майонез. На край нори уложите 100 г филе сельди, оставив 0,5 см отступа, и плотно сверните. Разрежьте ролл, украсьте кусочками кильки (12 шт.) и укропом. Такое угощение станет настоящей звездой стола.

