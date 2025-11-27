День матери
Необычная замена классическому оливье: эффектный салат «Русская зима», который станет главным украшением новогоднего стола

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иногда достаточно чуть изменить привычное меню, чтобы праздничный ужин заиграл по-новому. Салат «Русская зима» готовится так же просто, как традиционные блюда, но выглядит более нарядно и радует насыщенным вкусом. Эта закуска отлично подходит для тех, кто хочет удивить гостей без лишних хлопот.

Отварите 300–400 г куриного филе в подсоленной воде, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Яйца (3–4 шт.) сварите вкрутую, очистите и натрите на крупной терке. Лук измельчите, шампиньоны (300 г) нарежьте пластинами и слегка обжарьте на постном масле, приправив солью и перцем. Натритe 150–200 г твердого сыра.

На плоское блюдо выкладывайте слои: курица, грибы с луком, яйца, промазывая каждый слой майонезом по вкусу. Сверху щедро посыпьте сыром, чтобы создать эффект снежной шапки. Дайте салату настояться в холодильнике 15–30 минут, украсьте зеленью и подавайте к столу — гости точно оценят такую зимнюю красоту.

Ранее сообщалось, что праздничное меню всегда хочется сделать особенным, и именно такие салаты создают атмосферу уюта и торжества. Нежная курица, тропическая сладость ананаса и привычные домашние ингредиенты — все это вместе создает удачное блюдо, которое радует свежестью и легкой сладостью.

