Необычная замена классическому оливье: эффектный салат «Русская зима», который станет главным украшением новогоднего стола

Иногда достаточно чуть изменить привычное меню, чтобы праздничный ужин заиграл по-новому. Салат «Русская зима» готовится так же просто, как традиционные блюда, но выглядит более нарядно и радует насыщенным вкусом. Эта закуска отлично подходит для тех, кто хочет удивить гостей без лишних хлопот.

Отварите 300–400 г куриного филе в подсоленной воде, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Яйца (3–4 шт.) сварите вкрутую, очистите и натрите на крупной терке. Лук измельчите, шампиньоны (300 г) нарежьте пластинами и слегка обжарьте на постном масле, приправив солью и перцем. Натритe 150–200 г твердого сыра.

На плоское блюдо выкладывайте слои: курица, грибы с луком, яйца, промазывая каждый слой майонезом по вкусу. Сверху щедро посыпьте сыром, чтобы создать эффект снежной шапки. Дайте салату настояться в холодильнике 15–30 минут, украсьте зеленью и подавайте к столу — гости точно оценят такую зимнюю красоту.

