Правозащитники обнародовали закрытые данные ФСИН о травматизме заключённых

https://static.news.ru/photo/628697b6-9b86-11eb-b899-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Независимый комитет против коррупции и пыток Gulagu.net обнародовал материалы ФСИН для служебного пользования, в том числе записи видео-конференц-связи с руководителями региональных управлений ведомства. Данный массив информации, как подчёркивают правозащитники, позволяет узнать о «многочисленных случаях нарушения прав человека» в местах лишения свободы, в том числе эксплуатации труда заключённых и травматизме.

Как сообщил NEWS.ru основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, правозащитники получили от источника в ФСИН «уникальные материалы» с грифом «для служебного пользования». В их числе — аудиозаписи последнего совещания руководства ведомства с руководителями региональных управлений «по линии организации производств в колониях и эксплуатации труда осуждённых», а также более 300 страниц внутренних документов.

В этих документах содержится уникальная служебная информация ФСИН о многочисленных нарушениях прав человека и фактах коррупции, о которых умалчивают генералы и пресс-служба ФСИН России, — подчёркивает Осечкин.

По его словам, в числе собранных материалов — аудиозапись состоявшегося в 2021 году совещания замдиректора ФСИН Рустама Степаненко с полковниками и подполковниками из целого ряда территориальных управлений. Генерал, в частности, отчитывает подчинённых за отсутствие видеорегистраторов, некачественную работу по охране труда, травматизм ради «трудовых подвигов» и фальсификацию причин происходящего.

Одна травма у регионов, где чуть ли не 100-процентное привлечение осуждённых к труду. А вы-то чем там занимаетесь в Рязани? И начинает мне начальник управления подгонять под эту травму какой-то вывод про 16 человек, рассказывает про третью смену. И понятно, что придумывает с колёс, чтобы подогнать и оправдать это всё. Ответ простой: бездеятельность руководства, ненужное абсолютно привлечение осуждённых к труду в третью смену, — критикует своих подчинённых Степаненко.

Читая представленные к совещанию слайды, он констатирует, что основной вид травм — это ампутация конечностей, черепно-мозговые травмы и переломы частей тела.

Владимир Осечкин отмечает, что генерал «признаёт многочисленные нарушения прав заключённых (в том числе принуждение к труду в ночное время и получение травм трудящимися осуждёнными) и нарушения в действиях сотрудников уголовно-исполнительной системы». Также он «в весьма грубой манере отчитывает и даже унижает своих подчинённых (критикует по делу, но в некорректной, мягко говоря, форме)».

Если генералы ФСИН так запросто высмеивают и унижают своих нерадивых коллег-подчинённых и относятся к персоналу УФСИН, чего же нам удивляться, что их сотрудники после таких выволочек отыгрываются на подопечных? — задаётся вопросом правозащитник.

По его словам, ФСИН «скрывает и от прокуратуры, и от Европейского комитета по предотвращению пыток, и от ООН факты массовых нарушений прав осуждённых в более чем 100 колониях». Комитет против пыток и коррупции собрал полученную информацию в видеоролик, который опубликован на YouTube.

В октябре 2020 года NEWS.ru подробно рассказывал, как в открытый доступ попали закрытые отчёты территориальных органов ФСИН руководству службы. Эти документы проанализировали правозащитники и обратили внимание на копеечные зарплаты работающих заключённых при завышенной норме выработки, при этом стоимость произведённой продукции иногда бывает выше среднерыночной. У некоторых колоний и тюрем имеются долги в сотни миллионов рублей, а в ряде учреждений трудятся осуждённые, которые по бумагам являются безработными.