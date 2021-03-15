Правозащитник: выходцам из союзных республик грозит лишение гражданства РФ

Конституционный суд России (КС) отказался рассматривать запрос Верховного суда Республики Карелия о проверке закона о гражданстве, направленный в связи с рассмотрением в данном субъекте дела Алексея Новикова. В 2017 году мужчина был осуждён по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Приготовление к участию в деятельности террористической организации»), через два года вышел под восьмилетний административный надзор, а в 2020 году МВД отменило решение о приёме его в гражданство РФ и потребовало покинуть страну.

Новиков родился в Украинской ССР, после распада Советского Союза перебрался в Россию, но паспорт получил лишь в 2005-м. Правозащитники обратились для разъяснения ситуации в КС, который постановил, что, хоть лишение законно приобретённого гражданства недопустимо, отмена решения о приёме в гражданство из-за невыполнения условий его получения «представляет собой конституционно допустимую меру».

Один из правозащитников, подававших запрос, — руководитель юридического департамента «Руси сидящей» (организация признана в РФ «иностранным агентом») Ольга Подоплелова объяснила NEWS.ru, в чём важность определения КС и чего осуждённым за тяжкие преступления ожидать в будущем.

— Не могли бы вы для неосведомлённого читателя пояснить, в чём особенность этого решения КС?

— Данное решение является первым в своём роде, в котором КС решал вопрос о возможности отмены решения о приобретении гражданства в случае, если человек совершил преступление, связанное с терроризмом.

— В чём, на ваш взгляд, заключается опасность или проблема лишения гражданства в этом случае?

— Практика лишения гражданства за наиболее серьёзные преступления против общественной безопасности существует во многих странах, и это в принципе является нормой. Другое дело, что в России существует однозначный конституционный запрет на лишение человека гражданства. То есть если человек законно получил его, то отозвать гражданство нельзя. Опасность в данном случае заключается в том, что при нынешнем качестве расследования преступлений террористической или экстремистской направленности множество людей — в первую очередь граждан бывшего СССР, давно живущих в России, но оформивших паспорта только в 2000-е годы, окажутся под угрозой лишения гражданства. Это может иметь в том числе финансовые последствия для человека в виде споров с Фондом социального страхования, Пенсионным фондом и другими ведомствами, что уже имеет место на практике.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Следует ли из определения, что, по мнению КС, у людей, получивших российское гражданство, риск его потерять больше, чем у тех, у кого другого никогда не было?

— Риск лишиться гражданства действительно есть только у тех граждан, которые его получили не по праву рождения, а в результате приёма в гражданство.

— Пока ещё норма о лишении гражданства за связь с терроризмом распространяется только на получивших гражданство? Если да, насколько реально его распространение на любого гражданина в будущем?

— Да, совершенно верно, норма не распространяется на тех, кто получил гражданство по рождению. С учётом того, что КС достаточно вольно отнёсся к толкованию статьи 22 закона о гражданстве в части, касающейся квалификации отмены решения о приобретении гражданства не как меры публично-правовой ответственности, а как конституционно-восстановительной меры, не удивлюсь, что в будущем норму можно будет скорректировать в сторону ужесточения и по отношению к тем, кто стал гражданином России по рождению.

— Могут ли аналогичные санкции быть вынесены против нарушивших другие статьи УК?

— Нельзя исключать этого, но международная практика идёт по пути отмены гражданства за наиболее тяжкие преступления против государственной безопасности: за теракты, участие в вооружённых формированиях за рубежом, государственная измена и тому подобное.