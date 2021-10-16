Правительство утвердило выплаты блокадникам

Правительство одобрило выделение единовременной выплаты блокадникам в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни. Об этом сообщается на сайте кабмина. Жители и защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей.

Средства к памятной дате направят лицам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Как ранее заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, блокадники и защитники города получат эти выплаты к 22 ноября. На них смогут рассчитывать свыше 75 тысяч человек. Всего на эти цели из резервного фонда правительства выделяется около 4 млрд рублей.

8 сентября 2021 года исполнилось 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. День памяти погибших встретили почти 74 тысячи петербургских ветеранов. Ледовая трасса через Ладожское озеро была открыта 22 ноября 1941 года.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал вопиющей несправедливостью отказ правительства ФРГ выплачивать компенсацию всем блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности. 6 октября стало известно, что Германия начнёт предоставлять пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Пожизненные выплаты в размере €375 получат 4,5 тысячи человек, находившихся в Ленинграде во время блокады.