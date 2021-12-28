Правительство России выделило около 3,5 млрд рублей на страхование медиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом сообщил, что правительство выделит около 3,5 млрд рублей на страхование врачей, лечащих пациентов с COVID, говорится на сайте кабмина. Мишустин отметил недостаток медработников в деревнях и сёлах.

Принято ещё одно решение: мы направим почти 3,5 млрд рублей на предоставление в следующем году страховых выплат медицинским работникам. Они назначаются в случае, если медик сам пострадает при оказании помощи пациенту с ковидом, — сказал Мишустин.

Премьер отметил, что пока не везде хватает специалистов и особенно это ощущается в малых населённых пунктах и сёлах. По словам Мишустина, денежная поддержка врачей показала свою эффективность. Правительство продолжит осуществлять дополнительные выплаты медикам.

Такая мера поддержки показала свою эффективность, и мы направим дополнительные средства регионам, где она особенно нужна. Это Мордовия, Тува, Алтайский край и Самарская область. Они смогут пригласить к себе востребованных медицинских работников. В следующем году мы продолжим такую программу, — добавил Мишустин.

Ранее сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что количество россиян, получивших первый компонент вакцины от коронавируса, превысило 78 млн человек. По словам министра, появление новых лекарств от COVID-19 не означает, что вакцинацию можно отложить. Вакцинация — это первое, что сегодня рекомендуют врачи для профилактики заболеваний и тяжёлого течения COVID-19.