https://static.news.ru/photo/409dc272-45b6-11ea-98f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Правительство России внесло вызываемую коронавирусом 2019-nCoV инфекцию в официальный перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ представлен на сайте кабмина. Коронавирусная инфекция стала 16-м пунктом в перечне.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Приморском крае два приграничных района переведены в режим чрезвычайной ситуации. В Октябрьском и Пограничном районах разворачивают изоляционные пункты для лиц с видом на жительство, прибывающих из КНР.

По состоянию на 2 февраля число погибших от коронавирусной инфекции нового типа в Китае достигло 304 человек. Количество инфицированных составило 14,3 тысячи человек. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.