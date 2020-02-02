Правительство России внесло вызываемую коронавирусом 2019-nCoV инфекцию в официальный перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ
Как ранее передавал NEWS.ru, в Приморском крае два приграничных района переведены в режим чрезвычайной ситуации. В Октябрьском и Пограничном районах разворачивают изоляционные пункты для лиц с видом на жительство, прибывающих из КНР.
По состоянию на 2 февраля число погибших от коронавирусной инфекции нового типа в Китае достигло 304 человек. Количество инфицированных составило 14,3 тысячи человек. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.
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