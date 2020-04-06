Правительство разрешило применение лекарств не по инструкции в ЧС

Больницы получили право на применение лекарств не по инструкциям в периоды чрезвычайных ситуаций. Соответствующее решение приняло российское правительство.
Эта мера должна помочь изучить эффективность препаратов, говорится в постановлении,
Ранее правительство РФ получило возможность самостоятельно вводить режим чрезвычайной ситуации в стране. Соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Закон подготовлен в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с пандемией коронавируса.
Правительство будет осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, писал NEWS.ru.
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