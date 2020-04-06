Правительство разрешило применение лекарств не по инструкции в ЧС

Врачи городской клинической больницы имени Иноземцева помогли женщине, получившей серьёзные ожоги на кухне во время разогревания яиц в микроволновой печи.

Жительница Москвы решила сварить яйца необычным способом — не на кухонной плите, а в микроволновой печи в ёмкости с водой. При попытке достать их ложкой яйца взорвались, а горячее содержимое...