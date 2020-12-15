Правительство расширило перечень соцуслуг для инвалидов и пожилых

https://static.news.ru/photo/3c7a9fbe-3f69-11eb-97f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень социальных услуг для инвалидов и пожилых людей, которые нуждаются в постоянном уходе.

Речь в документе идёт о лицах, проживающих в специализированных учреждениях. Они, как правило, не могут обслуживать себя самостоятельно, поэтому им требуется помощь социального работника. При госпитализации такого человека необходимо постоянное присутствие при нём помощника.

В настоящее время соцработнику необходимо оформлять служебную командировку для ухода за пожилым человеком или инвалидом в больнице. Подписанное премьером постановление устраняет эту сложность.

Таким образом, фактически появляется новая социальная услуга — сопровождение гражданина социальным работником в стенах медучреждения, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций инвалидов заявил, что гарантии прав инвалидов, которые теперь закреплены в Конституции, нужно реализовывать совместно с общественными объединениями. Он напомнил, что поправками были закреплены положения, касающиеся соцзащиты инвалидов, которая основывается на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина и на недопустимости дискриминации.