Правительство Москвы не будет сокращать объёмы социальных выплат

Мэр Москвы Сергей Собянин исключил возможность того, что правительство столицы будет сокращать объёмы социальных выплат для горожан.
В эфире телеканала «Россия 24» Собянин
Согласно данным департамента финансов московской мэрии, с начала года поступления в городской бюджет снизились на 5,3% из-за ограничительных мер и режима нерабочих дней, введённых в целях борьбы с распространением коронавируса. Доходы бюджета в апреле снизились на 68 млрд рублей в абсолютном выражении в сравнении с апрелем 2019 года.
Собянин заявил, что большинство ограничений в Москве будут сняты до 1 июля, передавал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен