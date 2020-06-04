Правительство Москвы не будет сокращать объёмы социальных выплат

https://static.news.ru/photo/2036ec80-a690-11ea-93c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин исключил возможность того, что правительство столицы будет сокращать объёмы социальных выплат для горожан.

В эфире телеканала «Россия 24» Собянин отметил , что городские власти займут деньги на рынке в случае необходимости, но свои обязательства полностью обеспечат. Мэр пообещал, что всё, «что запланировано и гарантировано москвичам», будет выплачено в полной мере. Это касается в том числе зарплат медиков, учителей и работников сферы культуры.

Согласно данным департамента финансов московской мэрии, с начала года поступления в городской бюджет снизились на 5,3% из-за ограничительных мер и режима нерабочих дней, введённых в целях борьбы с распространением коронавируса. Доходы бюджета в апреле снизились на 68 млрд рублей в абсолютном выражении в сравнении с апрелем 2019 года.

Собянин заявил, что большинство ограничений в Москве будут сняты до 1 июля, передавал NEWS.ru.